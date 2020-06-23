Роспотребнадзор: в библиотеки не будут пускать без масок

Посетители библиотек будут допускаться в помещение только в масках, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

«Посетители допускаются в помещения библиотеки при наличии гигиеничной маски», - говорится в документе.

Библиотекам рекомендовано предусмотреть продажу посетителям масок и дезинфицирующих салфеток. Также в документе перечислены еще несколько правил для возобновления работы библиотек, например, все помещения должны регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами, проветриваться, клавиатуры и мышки в компьютерных классах будут подвергаться дезинфекции после каждого посетителя. Содержится пункт о соблюдении социальной дистанции, о возможности выдачи книг без контакта с человеком, через специальные устройства.

Отданные читателями книги могут быть возвращены обратно на полки спустя пять дней. Также в документе сказано, что посетителям запрещается принимать пищу в библиотеке, а сотрудникам запрещено есть на рабочих местах, следует пользоваться столовой или специальной комнатой.

23 июня Москва приступает к новому этапу снятия ограничений. Жители и гости столицы снова могут пользоваться услугами бассейнов и фитнес-клубов, ходить в библиотеки. Возобновляют работу детские сады и учреждения соцзащиты.