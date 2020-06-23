Forbes назвал лучший российский вуз

Лучшим российским вузом в 2020 году, по мнению журнала Forbes, стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Москве с результатом в 68,07 балла.

Издание выводило итоговую оценку и начисляло баллы по нескольким параметрам: «Качество образования» (максимум 50 баллов), «Международная деятельность» (15 баллов), «Уровень ЕГЭ» (10 баллов), «Качество выпускников» (30 баллов) и «Фактор Forbes» (20 баллов), отражающий так называемую элитарность учебного заведения.

Также в пятерку лучших вузов страны в 2020 году вошли: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (67,55 балла), Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет, с результатом в 53,04 балла), Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (50,48 балла) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (47,77 балла).

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», который в 2019 году занял первое место, в этот раз, в том числе из-за корректировок в методике оценивания, оказался лишь на 16-й строчке с результатом в 39,12 балла, говорится в публикации Forbes.