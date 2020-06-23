История награды: как советский летчик Куксин вывез товарища на крыле самолета

Четырнадцатого января 1943 года группа самолетов И-153 «Чайка» во главе с командиром эскадрильи 611-го истребительного авиаполка старшим лейтенантом Анатолием Куксиным наносила удары по позициям фашистов в районе станицы Абинская-Ахтырская (недалеко от Новороссийска).

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Самолет сержанта Николая Евсеева был подбит огнем зенитной артиллерии противника. Советский летчик был вынужден посадить машину на территории врага. Фашисты это заметили и побежали к его самолету.

© pamyat-naroda.ru

Увидев, что товарищ в опасности, Куксин, рискуя собственной жизнью, приземлился рядом с самолетом Евсеева. К машинам бежали несколько десятков немецких солдат. Евсеев забрался на крыло севшего И-153, зажал под мышкой левую стойку и обеими руками взялся за переднюю кромку крыла, плотно зацепившись за самолет. Машина вовремя взлетела вместе с ним. Тем временем с воздуха летчиков прикрывали советские самолеты, которые стреляли по фашистам.

И-153 пролетел более 100 километров и благополучно приземлился на советском аэродроме с Евсеевым на крыле. За проявленное мужество и мастерство Куксин был награжден орденом Отечественной войны I степени, а Евсеев - орденом Отечественной войны II степени.

И-153 «Чайка» - советский поршневой истребитель 1930-1940-х годов. Создан в ОКБ Поликарпова в 1938 году. Является непосредственным развитием самолета И-15. При разработке конструкторы стремились максимально облегчить и перевооружить истребитель для современного воздушного боя.