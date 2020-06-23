Нурмагомедов рассказал о состоянии своего отца

Абдулманап Нурмагомедов до сих пор находится в столичной больнице. Об этом рассказал его сын, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Насчет отца скажу так, что положение у него до сих пор тяжелое. Он находится в реанимации», - цитирует бойца сайт Первого канала.

По словам Хабиба Нурмагомедова, сам коронавирус уже «позади», но инфекция дала осложнения на почки и сердце.

Также боец рассказал, что регулярно навещает отца, и, хоть тот узнает его, они не могут пообщаться, так как Нурмагомедов-старший находится под различными аппаратами.

Хабиб Нурмагомедов поблагодарил врачей за их работу и подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в профессионализме медиков.

Нурмагомедов-старший был госпитализирован с диагнозом «пневмония» 25 апреля. Позже стало известно, что у него диагностировали коронавирус.