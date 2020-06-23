Подземные лабиринты: ученые сфотографировали пещеру «Таврида» в Крыму в формате 3D

Пещеру «Таврида» в Крыму начали фотографировать с помощью лазерного сканера. Ученые Крымского федерального университета хотят сохранить ее первозданные параметры в цифровом формате, а также запечатлеть ее естественный облик до реконструкции в экскурсионный объект.

«У пещеры "Таврида" сложный рельеф и лабиринтовая структура, поэтому мы вынуждены снимать через каждые 60 сантиметров, а затем редактировать снимки вручную. Это сложная и длительная работа, ведь информация с каждой точки съемки "весит" около одного гигабайта», - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии Крымского федерального университета Геннадий Самохин.

Три минуты сканер делает одну фотографию - около миллиона точек фиксируются на внутренних поверхностях пещеры, из которых потом собирается трехмерная модель объекта. В качестве фотографов заняты от трех до пяти человек. Работы идут в сложных условиях ограниченного пространства, недостатка кислорода и света. Пока что ученые отсняли около 10 процентов уже обнаруженных подземных галерей. На создание трехмерной модели всех открытых лабиринтов уйдет еще около месяца, передает «Российская газета».

Пещера «Таврида» была открыта во время строительства одноименной трассы, где-то пересекаясь с ней, где-то совпадая. «Таврида»- двухэтажная карстовая пещера сетчатой структуры. Чтобы увидеть новый 400-метровый коридор, нужно пройти полтора километра по уже изученному маршруту.