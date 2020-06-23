«Атлант, держащий всю систему»: Воробьев объяснил значимость поправки о сроках президента

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду на высокую явку в регионе в ходе голосования по поправкам в Конституцию РФ, объяснил их важность и сравнил президента страны Владимира Путина с древнегреческим Атлантом.

«Стабильность, социальные гарантии, развитие экономики, ценности семьи - это важно. Но мне кажется, самое главное, что у нас есть наш президент, наш Атлант, который держит всю систему», - приводит слова губернатора «360».

По его словам, в каждом городе Подмосковья действует та или иная президентская программа. Программы касаются практически всех сфер жизни общества, включая, к примеру, вопросы сохранения семьи.

Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» отметил, что поправки дадут стране стабильность и защиту от «шараханий», позволят президенту и дальше оставаться сильным.

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля.