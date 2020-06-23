В России хотят увеличить размер пенсии по старости

Средний размер пенсии в 2021 году может вырасти до 17 432 рублей, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда. Размер индексаций пенсий для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%, в 2022-м - 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м - 5,6% (до 19 283 рублей).

В России также хотят увеличить размер материнского капитала на первенца.

Расходы на выплаты определены с учетом ежегодной индексации с 1 апреля и прогнозируемых темпов роста прожиточного минимума, передает РИА Новости.

Ранее в ПФР заявили, что граждане России, имеющие длительный трудовой стаж (мужчины - 42 года, женщины - 37 лет), смогут выйти на пенсию раньше установленного срока на два года и получить право на дополнительную льготу.