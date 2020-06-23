Экс-глава Приангарья попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона. Досрочные выборы губернатора назначены на 13 сентября 2020 года. Такой статус выборов не дает возможности выдвигать на них свою кандидатуру Левченко, который ушел с поста 12 декабря 2019 года по собственному заявлению, передает РИА Новости.

Семь человек выдвинули свои кандидатуры на пост губернатора региона.

Левченко ушел в отставку по причине того, что для жителей Иркутской области «так было бы лучше». Он подчеркнул, что за время его правления в регионе наполовину сократились незаконные рубки, а также появилось больше школ, больниц и других социальных объектов.

По словам главы Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, его команда не справилась с последствиями разгула стихии летом текущего года. Профессионализм лучше всего показывается в чрезвычайных ситуациях, однако в случае с Левченко, как отметила Матвиенко, этого не произошло.

Президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего должность заместителя главы МЧС РФ.