Астраханка показала сотрудникам СК, как убивала сына: видео

СК РФ опубликовал видео следственного эксперимента, в ходе которого жительница Астрахани показала следователям, как убивала своего 12-летнего сына.

На кадрах видно, как женщина, держа в руках имитирующую предмет убийства коробку, показывает удары, которые она наносила ребенку.

По версии следователей, 4 марта между женщиной и ее сыном произошла ссора, в ходе которой астраханка нанесла ребенку несколько ударов гантелей по голове, из-за чего он умер.

Позже, 6 марта, она обратилась в полицию с заявлением о пропаже мальчика. Он якобы ушел из дома в школу и не вернулся. Позже его тело было найдено под полом дома старшего брата погибшего.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.