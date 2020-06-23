В России выявлено 7 425 новых случаев заболевания COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Из них 32% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 12 013 человек.

Всего в мире от смертельной инфекции - коронавируса нового типа - вылечились более 4,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания. Более девяти миллионов человек заражены COVID-19.

Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За пару месяцев заболевание охватило 188 стран мира. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.