Названы самые популярные туристические направления в России

Самыми популярными направлениями нынешнего курортного сезона считаются Краснодарский край - это Сочи, Анапа и Геленджик, а также Крым. Бронирования на июль-август уже охватывают 70%, заявил «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«С 21 июня открылся Краснодарский край, и туристский сезон в России начал разворачиваться в полном объеме. С 1 июля возобновляются перевозки в Крым, объем будет приближен к прошлому году. Вот два основных направления, которые примут около 20 миллионов за год, если не будет второй волны», - отметил он.

По его словам, в этом сезоне открываются и новые направления - Бурятия, Байкал, Хакасия, Калининградская область. Всего объявлено о 80 новых маршрутах, добавил эксперт.

«Возобновляется и детский отдых. Более 70% регионов страны готовы оказывать рекреационные услуги, услуги оздоровления, поэтому можно сказать, что с 1 июля сезон состоится», - уточнил он.

Что касается цен, то они будут на уровне прошлого года. Возможно даже некоторое удешевление на перевозки, считает Базрыкин. Еще одной особенностью нынешнего курортного сезона будет являться его удлинение до сентября-октября.