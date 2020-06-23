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В московском метро на должность контролера-кассира впервые принят мужчина

Кирилл Васин
10:15 23.06.2020
Ликсутов подчеркнул, что за 2019 год на работу в столичную подземку устроились более трех тысяч человек.
В московском метро на должность контролера-кассира впервые принят мужчина
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В метрополитене столицы на должность контролера-кассира впервые принят мужчина. Об этом рассказал заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

По его словам, метрополитен также проводит обучение группы женщин-машинистов, которые займут данную должность впервые с начала 1980-х годов.

«Это доказывает, что нет чисто мужских или чисто женских профессий. Метро постоянно растет и развивается, и здесь всегда готовы подобрать подходящую вакансию для всех желающих», - рассказал Ликсутов агентству городских новостей «Москва».

Он отметил, что контролеры-кассиры могут как продавать билеты в кассах, так и помогать пассажирам пройти через турникеты, консультировать их в вестибюлях метрополитена.

Ликсутов подчеркнул, что за 2019 год на работу в столичную подземку устроились более трех тысяч человек.

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