Аксенов сообщил о переброске в Крым уникального самолета для вызова осадков

На следующей неделе на территорию Крыма направят самолет, использующийся для изменения погоды и вызова осадков путем обработки воздушных масс в атмосфере. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Аксенов.

Он объяснил, что предоставляемое в использование воздушное судно является единственным в своем роде во всей стране.

«Использование этого самолета позволит увеличить объем осадков из уже сформированных туч на 30%», - объяснил Аксенов.

Глава Республики подчеркнул, что использование самолета не принесет ущерба экологии. Он также указал, что летательный аппарат будет базироваться в Симферополе на основе уже достигнутых договоренностей с властями. На три водохранилища, обеспечивающих город пресной водой, за прошлые выходные было направлено более 300 тысяч кубометров воды.

Малое количество осадков, наблюдавшееся в последний год в Крыму, привело достаточно низкому естественному наполнению водохранилищ региона. Аксенов выразил надежду, что июньские осадки, прошедшие и ожидающиеся, смогут положительно повлиять на ситуацию в области водоснабжения.