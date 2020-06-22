Путин посетил Главный храм ВС РФ в Кубинке

Президент России Владимир Путин посетил патриарший собор Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Главу государства сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Строительство завершено в рекордно короткие сроки - за полтора года, к 75-летию Великой Победы советского народа и народов коалиции во Второй мировой войне.

Высота храма вместе с крестом составляет 96 метров. В 960 году родился святой равноапостольный великий князь Владимир, в честь которого освящен нижний храм.

Диаметр барабана главного купола - 19 метров 45 сантиметров. На барабане находится 8 окон. Диаметр купола - 22 метра 43 сантиметра. 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Высота малых куполов - 14 метров 18 сантиметров, так как 1 418 дней и ночей длилась война 1941-1945 годов. Высота звонницы - 75 метров, именно столько лет прошло после войны.

Площадь мозаики в интерьере 2 644 квадратных метра, что соответствует числу полных кавалеров ордена Славы. Высота мандорлы - 11 694 метра, ровно столько участников Великой Отечественной войны получили звание Героя Советского Союза.