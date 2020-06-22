Путин: современное поколение солдат хранит верность традиции и достойно выполняет все поставленные задачи

Президент России Владимир Путин в своем обращении по случаю Дня памяти и скорби заявил, что современное поколение солдат хранит верность традиции и достойно выполняет все поставленные задачи. По его словам, ВС осваивают новую технику и обороноспособность и безопасность государства надежно обеспечена.

«Вечная память павшим героям, низкий поклон ветеранам. Слава Вооруженным силам России!» - сказал он.

В этот день Владимир Путин посетил Главный храм Вооруженных сил РФ. Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

Именно 22 июня в 1941 году началось вторжение фашистской армии. В память о страшной дате по всей стране проходят торжественные мероприятия.