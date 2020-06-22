На площади Славы в Хабаровске прошла акция «Свеча памяти»

Традиционно 22 июня, в День памяти и скорби, по России проходит акция «Свеча памяти» в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. В Хабаровске на площади Славы в мероприятии приняли участие руководство края, командование ВВО и Восточного округа войск национальной гвардии РФ, представители краевого парламента, городской администрации. Участники возложили цветы и венки к Вечному огню на мемориальном комплексе. Память погибших почтили минутой молчания.

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России и стран бывшего Советского Союза – начало Великой Отечественной войны (1941-1945). В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом Германии и стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе этого противостояния составили почти 27 миллионов человек – именно столько свечей планируется зажечь в ходе акции.