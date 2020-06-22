Еще 1 114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от COVID-19 еще 1 114 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670» - сообщила она.

Вылечившимся пациентам предлагается стать донорами плазмы крови. Если человек переболел коронавирусной инфекцией, а его возраст от 18 до 55 лет, а также нет ВИЧ, гепатита В и С, то он может стать донором плазмы.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

В Москве идет постепенное возобновление привычной жизни. На прошлой неделе возобновили работу летние веранды кафе и ресторанов, библиотеки и службы проката. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, оставшиеся ограничения по коронавирусу в городе снимут не раньше середины июля.