Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Президент России Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава США Дональд Трамп. Об этом заявил бывший советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

«Президент Путин исчерпывающим образом готовится к встречам. Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь», - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, уровень подготовки российского лидера «просто не вяжется» с Трампом. Он отметил определенную скрупулезность и планирования заранее, характерные для Путина.

Дональд Трамп объявил о непреодолимых разногласиях со своим советником Джоном Болтоном и уволил его в сентябре 2019 года. К слову, Болтон уверяет, что ушел по собственной инициативе. Позднее данную должность занял Роберт О’Брайен.