ФСБ проводит обыски в управлении лесами Алтайского края
Мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий».
© Фото: ЦОС ФСБ РФ
В управлении лесами Алтайского края проводятся обыски сотрудниками Федеральной службы безопасности. Следственно-оперативные действия проходят в рамках уже возбужденного, по статье 286 УК «Превышение должностных полномочий», уголовного дела.
«Сейчас там работает следователь», - уточнили «Звезде» в пресс-службе ведомства.
Не уточняется, кто именно из чиновников управления проходит подозреваемым по делу.