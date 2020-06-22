В Мурманске и Североморске возложили цветы к памятникам защитникам Родины в рамках акции «Свеча Памяти»

Ранним утром во всех гарнизонах Северного флота состоялись торжественно-траурные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Свеча Памяти». К памятникам и мемориалам, установленным в честь защитников Родины, погибших в годы Великой Отечественной войны, участники акции возложили цветы. В мероприятиях принимали участие командующий Краснознаменным, ордена Ушакова Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Они возложили цветы к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в городе-герое Мурманске.

В Североморске также прошли мероприятия в День памяти и скорби.

Традиционно 22 июня проходит общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. Акция зажжения свечи впервые была проведена в Елоховском соборе более 10 лет назад и приняла всероссийский масштаб.