Свеча памяти и кораблики мечты: в Севастополе прошла акция в память о погибших в годы Войны

Жители Севастополя, школьники и представители власти зажгли символическую «Свечу памяти» и выпустили «кораблики мечты» с Графской пристани в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«У мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. ребята выложили из свечей известный символ воинского подвига защитников Севастополя - образ матроса по мотивам картины Александра Дейнеки "Оборона Севастополя"», - сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев на своей странице в Instagram.

В 1941 году, севастопольские школьники, отмечая выпускной, пришли на Графскую пристань, чтобы запустить в море бумажные кораблики на которых написаны самые заветные мечты, но большинству из них так и не удалось сбыться.

Севастополь первым встретил удар врага - 22 июня 1941 года в 3 часа 13 минут вражеские самолеты начали сбрасывать на фарватер и бухту донные мины.

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России и стран бывшего Советского Союза – начало Великой Отечественной войны (1941-1945). В этот день на рассвете фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Ее авиация нанесла массированные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам постоянной дислокации войск и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы. Тяжелая кровопролитная война, длившаяся 1418 дней и ночей, завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом Германии и стран фашистского блока. Общие людские потери СССР в ходе этого противостояния составили почти 27 миллионов человек – именно столько свечей планируется зажечь в ходе акции.