На место утечки дизтоплива дизельной электростанции в Якутии вылетела оперативная группа
Оперативная группа вылетела в Среднеколымский район Якутии, где произошла утечка топлива дизельной электростанции. В состав группы входит природоохранный прокурор, специалисты службы МЧС, службы спасения, природоохранное предприятие по ликвидации разлива нефти со спецоборудованием.
«Кроме того, 21 июня возбуждено административное расследование в отношении "Сахаэнерго", к которому принадлежат нефтеемкости», - сказал РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.
В Якутии в селе Аргахтах при повреждении 160-тонного резервуара на дизельной электростанции вытекло топливо объемом около пяти тонн. По предварительной оценке в почве оказались примерно 3,5 кубометров дизельного топлива. Произошедший инцидент и развитие ситуации с попавшим на землю топливом были взяты на особый контроль Министерства энергетики России.