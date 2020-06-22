На место утечки дизтоплива дизельной электростанции в Якутии вылетела оперативная группа

В Якутии в селе Аргахтах при повреждении 160-тонного резервуара на дизельной электростанции вытекло топливо объемом около пяти тонн. По предварительной оценке в почве оказались примерно 3,5 кубометров дизельного топлива. Произошедший инцидент и развитие ситуации с попавшим на землю топливом были взяты на особый контроль Министерства энергетики России.

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