Облачно, без осадков: в Москве 22 июня ожидается до 24 градусов тепла

В первый рабочий день недели москвичей ждет облачная погода без осадков. Воздух прогреется до 24 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

В ночь на вторник температура может опуститься до плюс 11 градусов, а в Подмосковье возможно похолодание до 8 градусов.

«Ожидается ветер восточного направления со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба», - сообщают метеорологи.

В Москве в ближайшие три дня температура днем будет колебаться от 20 до 24 градусов. Небольшое повышение ожидается в среду, 24 июня.

Накануне в московском регионе прошел сильный дождь, который буквально затопил столицу. За выходные выпало до 70 процентов месячной нормы осадков. А в будни температура превышала климатические значения на несколько градусов, устанавливая новые рекорды.