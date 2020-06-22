Троекратное «Ура!»: военнослужащие ЦВО поздравили с Днем медика ветерана ВОВ в Екатеринбурге

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге поздравили с профессиональным праздником медика-ветерана ВОВ Тамару Кондрашову - фронтового фельдшера, воевавшую на первом Белорусском фронте под командованием Георгия Константиновича Жукова. 21 июня военнослужащие устроили ей персональный мини-парад - почетный караул прошелся торжественным маршом перед подъездом ветерана и показал плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами.

Затем военные артисты исполнили знаменитые песни военных лет. Со слезами на глазах весь двор подпевал их и никто не остался равнодушным.

«Когда Берлин брали - это невозможно словами передать. Горела земля и небо. Берлин огнем пылал. И, как говорили старые фронтовики "Выжил только тот, кто родился в рубашке"», - вспоминает ветеран.

Тамаре Кондрашовой 10 ноября 2020 года исполнится 100 лет. До войны она работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера. Участвовала в Воронежско-Харьковской наступательной операции, освобождая Воронеж, Курск, Белгород и Харьков, а также в штурме Берлина. 9 мая 1945 года оставила автограф на стене поверженного Рейхстага. Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.