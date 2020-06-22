Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Троекратное «Ура!»: военнослужащие ЦВО поздравили с Днем медика ветерана ВОВ в Екатеринбурге

Ирина Егорова
06:29 22.06.2020
Тамара Кондрашова - фронтовой фельдшер, которая участвовала в Воронежско-Харьковской наступательной операции, освобождая Воронеж, Курск, Белгород и Харьков, а также в штурме Берлина.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) в Екатеринбурге поздравили с профессиональным праздником медика-ветерана ВОВ Тамару Кондрашову - фронтового фельдшера, воевавшую на первом Белорусском фронте под командованием Георгия Константиновича Жукова. 21 июня военнослужащие устроили ей персональный мини-парад - почетный караул прошелся торжественным маршом перед подъездом ветерана и показал плац-концерт, исполнив сложные строевые приемы с карабинами.

Затем военные артисты исполнили знаменитые песни военных лет. Со слезами на глазах весь двор подпевал их и никто не остался равнодушным.

«Когда Берлин брали - это невозможно словами передать. Горела земля и небо. Берлин огнем пылал. И, как говорили старые фронтовики "Выжил только тот, кто родился в рубашке"», - вспоминает ветеран.

Тамаре Кондрашовой 10 ноября 2020 года исполнится 100 лет. До войны она работала учителем биологии и английского языка в сибирских селах. С началом войны отучилась на фельдшера. Участвовала в Воронежско-Харьковской наступательной операции, освобождая Воронеж, Курск, Белгород и Харьков, а также в штурме Берлина. 9 мая 1945 года оставила автограф на стене поверженного Рейхстага. Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «За взятие Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.06.2020, 21:54
Борьба со здравым смыслом: что на самом деле представляют из себя митинги «против расизма»
Дата21.06.2020, 23:15
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:38 В стране и мире
Облачно, без осадков: в Москве 22 июня ожидается до 24 градусов тепла
06:29 В стране и мире
Видео
Троекратное «Ура!»: военнослужащие ЦВО поздравили с Днем медика ветерана ВОВ в Екатеринбурге
05:54 В стране и мире
«Не позволим забыть»: в посольстве России в США прошла акция «Свеча памяти»
05:30 В стране и мире
Число наблюдателей на голосовании по Конституции не будут сокращать из-за коронавируса
05:27 В стране и мире
Видео
Военные из РФ и Сирии провели генеральную репетицию Парада Победы на авиабазе Хмеймим
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Врач назвал способ меньше есть
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.