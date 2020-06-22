«Не позволим забыть»: в посольстве России в США прошла акция «Свеча памяти»

В российском посольстве в Соединенных Штатах прошла мемориальная акция «Свеча памяти». Событие состоялось в понедельник, 22 июня, и было приурочено ко Дню памяти и скорби.

Посол РФ Анатолий Антонов выступил с речью. Дипломат отметил, что в кровопролитной для советского народа войне люди смогли защитить и свое Отечество, и освободить большую часть стран Европы. Он заявил, что в праздничный день, когда вспоминают всех отдавших жизни за Великую Победу, особенно досадно, что достижения, доставшиеся такой ценой, политики и простые граждане в ряде государств ставят под сомнение.

«Ничто не может быть забыто. Мы этого не позволим», - подчеркнул дипломат.

Посол указал, что передает эстафету борьбы за истину будущим поколениям. Затем началась минута молчания.

Акция стартовала в 21.00 оп местному и в 4.00 по московскому времени. Именно в этот час в 1941 году фашистская Германия напала на СССР без объявления войны.

В России проходят сразу несколько акций, посвященных памяти жертв Великой Отечественной войны. Одна из них, «Огненная картина войны», должна охватить множество городов страны, где пламенем свечей изобразят свои собственные военные сюжеты, имеющие для этих мест особую историю и значение.