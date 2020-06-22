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Число наблюдателей на голосовании по Конституции не будут сокращать из-за коронавируса

Анна Берестовая
05:30 22.06.2020
В Мосгоризбиркоме заявили, что в случае необходимости всем гражданам, выполняющим роль наблюдателей, предоставят защитные средства.
Число наблюдателей на голосовании по Конституции не будут сокращать из-за коронавируса
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В столице не планируется сокращать количество наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции в связи с распространением коронавирусной инфекции. Такую информацию сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Общественная палата столицы ранее заявляла, что полагает привлечь около 20 тысяч человек для этой функции.

«Мы примем всех наблюдателей, которых направит Общественная палата», - цитируют РИА Новости Реута.

Заместитель председателя комиссии подчеркнул, что лимитов из-за эпидемиологических условий выставлено не будет, а людей, при необходимости, обеспечат средствами индивидуальной защиты для безопасности их здоровья.

Ранее избирательная комиссия Москвы обратилась к правоохранительным органам с просьбой о защите пользователей от фальшивых сайтов, выдающих себя за сайт для голосования по Конституции, которые стали появляться достаточно часто.

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