Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

В Роструде напомнили россиянам, что в течение этой недели рабочими будут считаться лишь четыре дня, а не пять. Причиной изменения расписания стало перенесенное на лето проведение Парада, приуроченного к юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

В виду исключительных обстоятельств 24 июня будет официально считаться нерабочим днем с сохранением зарплаты в связи с соответствующим указом президента Владимира Путин. Предшествующее же ему 23 июня не будет определяться как предпраздничная дата и, соответственно, не будет сокращенным днем, как бывает в подобных случаях.

Ранее в различных городах Российской Федерации прошли генеральные репетиции Парадов Победы. Полную готовность также продемонстрировали в Крыму и Севастополе.