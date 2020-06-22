На территории столичного парка «Патриот» в День памяти и скорби прошла торжественная церемония зажжения свечей вдоль музейного комплекса «Дорога памяти» с участием военнослужащих РФ.

Мероприятие было проведено на участке вблизи храма Вооруженных сил РФ.

«В главном храме ВС РФ прошла лития по погибшим в годы Великой Отечественной войны», - рассказали в пресс-службе Минобороны России.

Свечи были зажжены у нескольких малых архитектурных форм, которые на протяжении года наполнялись землей из братских могил красноармейцев.

Момент зажжения пламени на церемонии сопровождал звукоряд, транслирующий запись первого сообщения о начале войны, произнесенного диктором Юрием Левитаном.

Немногим ранее в Москве в Елоховском соборе было проведено зажжение Свечи Памяти, впервые совершенное еще десять лет назад и с тех пор распространившееся по всей стране в качестве традиции.