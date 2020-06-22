В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

В Иркутской области режим самоизоляции продлится до 28 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

Ограничительные меры в Иркутской области продлевали уже дважды: сначала - до 14 июня, а затем - до 21 июня.

Региональные власти также порекомендовали оставаться дома людям старше 65 лет, а также тем, у кого имеются хронические заболевания. При выходе из дома необходимо соблюдать дистанцию, а в общественном транспорте, местах общего пользования и на работе носить маску.

По данным оперативного штаба на утро 21 июня, в регионе зарегистрировано 5 622 случая заражения коронавирусом, 2 тыс. человек выздоровели.