Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военные из РФ и Сирии провели генеральную репетицию Парада Победы на авиабазе Хмеймим

Павел Ремнев
05:27 22.06.2020
В этом году в Параде Победы в Хмеймиме принимают участие около тысячи военнослужащих.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошла генеральная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие летчики, военная полиция, тактическая группа и даже медики.

«Проходим торжественным маршем в расчете военной полиции. У нас структура новая. Мы только с 2011-го года существуем. И нам выпала такая тоже великая честь - участвовать. Мы очень рады», - рассказывает сержант военной полиции Дмитрий Котэнко.

А еще здесь те, кого ни на одном параде в России точно не увидишь. В этой части парадного строя военнослужащие сирийской арабской армии,  особенно выделяется первая коробка - в белой форме морские офицеры.

Поэтому здесь звучат два гимна: сначала российский, потом - сирийский. Музыку сопровождают орудийные залпы.

«Для меня это гордость я офицер в четвертом поколении, у меня три прадеда, двоюродный дедушка,двоюродная бабушка воевали. Для меня это большая честь и гордость участвовать в Параде. А тем более на сирийской земле», - признается начальник отделения военной полиции ВС РФ Вадим Иванов.

«Такое, возможно, случается раз за всю жизнь, поэтому мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте», - с улыбкой отмечает военнослужащая София Антипова.

За парадным строем - так называемые «рабочие лошадки» ВКС в Сирии. Ми-8АМТШ, Су-24 Су-34, Су-35 и ударный вертолет Ми-35. На счету каждого вертолета и самолета - сотни боевых вылетов. Именно за штурвалами таких машин наши летчики обеспечили перелом в войне с террористами.

А тем временем, коробки начинают движение. В этом году в Параде принимают участие около тысячи военнослужащих. Для сравнения:  в 2019-м по плацу прошло 750 человек.

Следом движется техника. «Тигры» и БТРы, тягачи с гаубицами, бронированные «Тайфуны» и зенитные установки. Всего - около 60 единиц.

Парад заканчивает пролет военной авиации. От вертолетов - к транспортникам.

В День памяти и скорби военнослужащие авиабазы Хмеймим также принимают участие во всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.06.2020, 21:54
Борьба со здравым смыслом: что на самом деле представляют из себя митинги «против расизма»
Дата21.06.2020, 23:15
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:38 В стране и мире
Облачно, без осадков: в Москве 22 июня ожидается до 24 градусов тепла
06:29 В стране и мире
Видео
Троекратное «Ура!»: военнослужащие ЦВО поздравили с Днем медика ветерана ВОВ в Екатеринбурге
05:54 В стране и мире
«Не позволим забыть»: в посольстве России в США прошла акция «Свеча памяти»
05:30 В стране и мире
Число наблюдателей на голосовании по Конституции не будут сокращать из-за коронавируса
05:27 В стране и мире
Видео
Военные из РФ и Сирии провели генеральную репетицию Парада Победы на авиабазе Хмеймим
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Врач назвал способ меньше есть
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.