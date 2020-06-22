Военные из РФ и Сирии провели генеральную репетицию Парада Победы на авиабазе Хмеймим

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошла генеральная репетиция Парада Победы. В ней приняли участие летчики, военная полиция, тактическая группа и даже медики.

«Проходим торжественным маршем в расчете военной полиции. У нас структура новая. Мы только с 2011-го года существуем. И нам выпала такая тоже великая честь - участвовать. Мы очень рады», - рассказывает сержант военной полиции Дмитрий Котэнко.

А еще здесь те, кого ни на одном параде в России точно не увидишь. В этой части парадного строя военнослужащие сирийской арабской армии, особенно выделяется первая коробка - в белой форме морские офицеры.

Поэтому здесь звучат два гимна: сначала российский, потом - сирийский. Музыку сопровождают орудийные залпы.

«Для меня это гордость я офицер в четвертом поколении, у меня три прадеда, двоюродный дедушка,двоюродная бабушка воевали. Для меня это большая честь и гордость участвовать в Параде. А тем более на сирийской земле», - признается начальник отделения военной полиции ВС РФ Вадим Иванов. «Такое, возможно, случается раз за всю жизнь, поэтому мне повезло оказаться в нужное время в нужном месте», - с улыбкой отмечает военнослужащая София Антипова.

За парадным строем - так называемые «рабочие лошадки» ВКС в Сирии. Ми-8АМТШ, Су-24 Су-34, Су-35 и ударный вертолет Ми-35. На счету каждого вертолета и самолета - сотни боевых вылетов. Именно за штурвалами таких машин наши летчики обеспечили перелом в войне с террористами.

А тем временем, коробки начинают движение. В этом году в Параде принимают участие около тысячи военнослужащих. Для сравнения: в 2019-м по плацу прошло 750 человек.

Следом движется техника. «Тигры» и БТРы, тягачи с гаубицами, бронированные «Тайфуны» и зенитные установки. Всего - около 60 единиц.

Парад заканчивает пролет военной авиации. От вертолетов - к транспортникам.

В День памяти и скорби военнослужащие авиабазы Хмеймим также принимают участие во всероссийской акции «Свеча памяти», посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны.