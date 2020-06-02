В Минздраве завили об отсутствии дефицита ИСЗ в российских регионах

Медицинские учреждения в российских регионах не испытывают дефицита в индивидуальных средствах защиты (ИСЗ). Наоборот, отмечается рост запасов всего необходимого для безопасной работы медиков с пациентами, сообщает пресс-служба Минздрава России.

«На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита средств индивидуальной защиты в регионах нет», - цитирует РИА Новости заявление заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией по объемам запасов в регионах: количество одноразовых защитных медицинских халатов выросло с 2,6 до 9,2 миллиона штук, количество одноразовых защитных комбинезонов - с 340 тысяч до 5,0 миллионов штук, количество одноразовых респираторов - с 1,3 до 6,8 миллиона штук.

Так же обстоят дела с защитными очками, количество которых выросло почти в восемь раз, с перчатками, бахилами и другими индивидуальными средствами защиты, добавили в пресс-службе ведомства.

Там же отметили, что обеспечение медработников всем необходимым - прямая обязанность руководителей больниц, поликлиник и госпиталей. В случае нехватки масок, перчаток, бахил и защитных костюмов с очками, врачи могут обратиться в территориальные органы Роспотребнадзора, подчеркнули в Минздраве.







