В Москве скончался еще 61 пациент с коронавирусом

За прошедшие сутки в Москве скончался еще 61 пациент с подтвержденным диагнозом пневмония и положительными тестами на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием в столице.

Накануне сообщалось о смерти 71 человека с коронавирусом. Таким образом общее число скончавшихся людей увеличилось с 2 624 до 2 685 пациентов.

Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что пока рано говорить об уходе эпидемии коронавируса в столице. Заместитель мэра по вопросам социального развития уточнила, что в городе эпидемиологическая ситуация идет к улучшению, но пока все еще слишком много людей ежедневно попадают в больницы.