На север Сибири обрушится аномальная жара

На северных территориях Сибири на начавшейся неделе ожидается крайне значительное увеличение температуры. В будущие дни столбики термометров в Красноярском крае и Якутии достигнут значений +25 +28 градусов.

Такой прогноз представил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Подобные значения превышают нормальные для этой местности температуры на 10-12 градусов. Метеоролог рассказал РИА Новости, что установление жаркой погоды связано с возникновением в небе над регионом антициклона.

Вильфанд добавил, что при задержке антициклона на дополнительную неделю, на территории заметно увеличится риск природных пожаров.