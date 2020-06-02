Трамп пригрозил ввести федеральные войска для прекращения беспорядков в городах

Дональд Трамп намерен мобилизовать все имеющиеся в стране военные и гражданские ресурсы для прекращения беспорядков, вызванных гибелью темнокожего американца Джоржа Флойда. Об этом президент заявил журналистам в Белом доме.

«Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, чтобы остановить беспорядки и грабежи, положить конец разрушениям и поджогам, защищать права законопослушных американцев», - сказал Трамп.

Глава Белого дома настоятельно рекомендовал губернаторам штатов задействовать в наведении порядка на улицах Национальную гвардию.

«Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества жителей, я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них», - приводит РИА Новости слова президента.

Ранее пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани сообщила, что Белый дом направит дополнительные силы для прекращения беспорядков в стране. Планируется создать «единый центр обороны», который будет работать с властями штатов и муниципалитетов.

В США массовые протесты и беспорядки начались после гибели от рук полицейский темнокожего американца Джорджа Флойда. Мужчину задержали за попытку расплатиться поддельным чеком на 20 долларов. Полицейские повалили Флойда на землю и надавили ему на шею коленом, держа его в таком положении около 7 минут. Джордж Флойд скончался, полицейский был арестован за убийство по неосторожности.