В Нью-Йорке демонтируют памятник Рузвельту

Конный памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту у входа в легендарный Американский музей естественной истории в Нью-Йорке планируют демонтировать. Об этом сообщает газета The New York Time со ссылкой на заявление директора учреждения и власти города.

Изначально решение о сносе приняло руководство музея в связи с протестами против расизма, которые вспыхнули в США в конце мая. Власти Нью-Йорка эту идею поддержали.

В то же время президент музея Элле Фаттер заверила, что учреждение не имеет ничего против самого Рузвельта.

С начала июня в США проходят масштабные акции протеста после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского. Демонстранты, среди прочего, разрушают памятники историческим деятелям, которые, по их мнению, были расистами.