В Минобрнауки создадут новые требования к общежитиям

К началу нового учебного года Минобрнауки совместно с высшими учебными заведениями выработает новые требования к общежитиям в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Мы, с одной стороны, в условиях пандемии перешли на дистанционный формат, но у нас работали общежития, и мы понимаем, что с 1 сентября все бы хотели работать в нормальном формате. Мы должны проанализировать тот опыт, который получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности», - сказал глава Минобрнауки в эфире Первого канала.

Он уточнил, что требования к общежитиям будут вырабатываться на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Среди таких условий могут быть требования по санитарной обработке зданий, наличие графика по посещению мест общего пользования, а также введение стационарной термометрии.

Валерий Фальков добавил, что в этом году для поступления в вузы медицинская справка не требуется. Их можно будет предоставить позднее, при очном посещении учебного заведения.

Ранее в Минобрнауки заявили, что в 2020 году российские вузы получат более 30 тысяч дополнительных бюджетных мест. Большая часть будет распределена между высшими учебными заведениями в регионах.