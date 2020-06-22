Пушков посчитал повторные заражения коронавирусом в Китае «странными»

Глава комиссии верхней палаты российского парламента по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отметил, что считает странными новые случаи инфицирования COVID-19 в Китае.

Об этом он написал на своей страничке в Twitter. В соответствии с версией, выдвинутой членом Совета Федерации, вирус, который вызвал повторную вспышку заболевания, был завезен из Европы.

Также сенатор посчитал загадочным то обстоятельство, что следы появления коронавируса были вновь обнаружены именно на продуктовом рынке.

«Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем», - заметил Пушков.

Ранее на территории КНР было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а также семь бессимптомных носителей. Большая часть заражений оказалась связана с пекинским оптовым рынком «Синьфади». Рынок был закрыт 13 июня, когда обнаружилось, что на доске для разделки импортированного лосося присутствуют частицы коронавируса.