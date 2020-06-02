На Украине назвали условия для следующего обмена пленными

Взаимный обмен пленными Киева с Донбассом и Москвой может состояться после получения представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) доступа к этим людям. Такую позицию высказал глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хекером.

«Для разблокирования дальнейших взаимных освобождений представители МККК должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО (Отдельных районах Донецкой и Луганской областей – прим. ред.), а также в Крыму и Российской Федерации», - говорится на сайте украинского президента.

Ермак также отметил важность прекращения огня как базового условия для продвижения мирного процесса.

При этом в Минских соглашениях обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» прописан без каких-либо дополнительных условий. Страны «нормандской четверки» на встрече условились о том, что МККК и другим международным организациям будет предоставлен беспрепятственный доступ к этим людям.