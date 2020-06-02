Мишустин поручил сохранить койки для пациентов с COVID-19 в больницах

Правительство поручило Минздраву РФ сохранить резервный коечный фонд, созданный для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в документе по итогам заседания координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19 под председательством премьера Михаила Мишустина.

«Минздраву России совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях», - говорится в заявлении.

Такое решение принято на случай роста заболеваемости COVID-19 в будущем, уточняется в документе. Кроме того, ведомство поручено проработать вопрос о формировании дополнительного коечного фонда, чтобы быть готовым к возможной второй волне распространения инфекции. Поручение правительства необходимо выполнить в срок до 5 июня.