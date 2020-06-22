Сражение за человеческие жизни: тысячи врачей наградят орденами за труд в период пандемии

Совещания в формате видеоконференций за месяцы, что страна борется с вирусом, уже стали традиционными. Но, пожалуй, впервые на этой неделе президент РФ Владимир Путин аккуратно обозначил первые подытоги этого сложного времени. Угроза объединила россиян и позволила выйти из сложившегося положения с минимальными потерями. Удалось не только собраться, и выдержать удар, но и накопить силы для возможной дальнейшей борьбы с болезнью и для восстановления экономики.

«Мы действительно достойно – сейчас уже можно это сказать – ответили на угрозу эпидемии именно благодаря консолидированным усилиям общества, системы здравоохранения, жизненно важных отраслей национальной экономики. Повторю, мы сумели дать такой ответ, потому что в решающей степени могли опереться на собственную технологическую и производственную базу, на, что называется, свой тыл. В целом наша экономика, все ее ключевые звенья и критически важная инфраструктура, в том числе инфраструктура нового поколения, цифровая, телекоммуникационная, доказали, что способны быстро адаптироваться к серьезным вызовам», - заявил глава государства.

Промышленный фронт борьбы с вирусом - так президент назвал те предприятия, которые в сложных эпидемиологических условиях оставались на боевом посту, - работал круглосуточно, семь дней в неделю, в разы нарастив свои производственные мощности.

Благодаря усилиям этих людей в стране удалось преодолеть дефицит средств индивидуальной защиты. Только в мае медицинские маски закупались по три миллиона штук в день, а медицинских работников обеспечили такими необходимыми защитными костюмами.

«Система здравоохранения впервые в истории в целом и в мире столкнулась с масштабной и очень непростой ситуацией, когда огромное количество поступающих пациентов, монопрофильных пациентов, фактически стало стресс-тестом для всей системы здравоохранения», - отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Общее испытание объединило всех. В Экономике нашлись скрытые резервы. Но есть и над чем работать. В ходе совещания с жителями регионов, которые уже назвали мини-прямой линией, президент лично побеседовал с теми, кому была адресована помощь.

Каждый четвертый россиянин из тех, кто стоит на учете в центре занятости, встал на биржу труда за последние два месяца. В помощи нуждались многие - и крупные предприятия, и предприниматели, и самозанятые.

«Во время войны за несколько недель вывезли почти все промышленные предприятия из европейской части и сходу в поле запустили производство, и уже танки поставляли на фронт. Поэтому в наших-то условиях мы просто обязаны это сделать и работать еще лучше», - объяснил президент.

В авангарде коронавирусного фронта были и остаются медицинские работники — они неделями жили в разлуке с родными и близкими, сражались за человеческие жизни в красных зонах больниц и свели к минимуму возможные потери. Теперь у отличившихся будут и свои награды.

Владимир Путин подписал указ о представлении к вновь учрежденным ордену Пирогова и медали Луки Крымского несколько тысяч врачей со всей страны. Это самое массовое награждение в истории России. Пятерых медиков, в том числе главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, президент удостоил звания Героя труда. Отдельно Владимир Путин отметил вклад наших медиков в разработку новейших моделей лечения и создание современных лекарственных препаратов.

Страна начинает возвращаться к своей привычной жизни. Ситуация в регионах постепенно стабилизируется - вот уже домой возвращаются группы московских медиков. И теперь только от нашей ответственности зависит, будем ли мы наслаждаться долгожданным летом или окажемся опять в больничной палате.