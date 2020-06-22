В России работают над схемой высадки человека на Луну с помощью корабля «Орел»

Новый космический корабль «Орел», разработанный в России, сможет пребывать в составе околоземной орбитальной станции до года, в отличие от использующегося в настоящее время «Союза МС», у которого этот срок ограничен 210 сутками.

Такую информацию сообщил главный конструктор по разработке транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц.

Кроме этого, «Союз МС» не предназначен для полетов на Луну, тогда как «Орел» создан для этого и способен находиться в состоянии стыковки с окололунной орбитальной станцией до 180 суток.

В качестве испытательных полетов в настоящее время планируется провести два запуска нового пилотируемого корабля на МКС. Также на «Орле», согласно намеченному курсу, будет проведен облет Луны в 2029 году и высадка на ее поверхности – в 2030 году.

Сегодня российские специалисты уже начали разработку схемы первой в истории высадки отечественных космонавтов на поверхность естественного спутника нашей планеты.

«В настоящее время ведутся системные исследования», - цитируют РИА Новости Хамца.

Для осуществления задуманного, по предварительным расчетам, будут использованы новый корабль «Орел» и лунный взлетно-посадочный модуль на орбите искусственного спутника Луны.

Ранее сообщалось, что разработанное в России космическое судно способно совершать приземление на водную поверхность.