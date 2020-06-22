Торжественный салют в Москве 24 июня перенесли на час

Торжественный салют в столице, посвященный 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, впервые в истории состоится в 23.00, то есть на час позже традиционного времени.

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе ЗВО. Решение о переносе начала салюта вечером 24 июня было принято в связи со слишком длинным световым днем.

Как указывает ТАСС, мероприятия, организованные для празднования Великой Победы в Москве, планируется завершить масштабным салютом из 10 тысяч выстрелов, сопровождающихся 30 залпами из артиллерийских орудий ЗИС-3 военных времен.

Ранее в Самаре прошли тренировки к салюту, который состоится 24 июня. Артиллеристы на территории военного полигона отработали установленный порядок действий, который будет воспроизводиться во время праздничного представления.