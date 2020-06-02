Глава Минздрава России выступит на международном саммите по вакцинам
Выступление запланировано на 4 июня.
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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко выступит на саммите по вакцинам Global Vaccine Summit 2020. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«Подтверждаем, что запланировано выступление министра на глобальном саммите по вакцинам», - сказали РИА Новости в ведомстве.
Выступление на виртуальном саммите состоится 4 июня.
Ранее в министерстве здравоохранения анонсировали испытания вакцины от коронавируса. По словам Мурашко, они могут начаться примерно в середине июня.