В Киеве обнаружили четвертого погибшего под завалами дома, где прогремел взрыв

Спасатели нашли тело четвертого погибшего под завалами дома в Киеве, где накануне произошел взрыв. Об этом в понедельник сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Спасатели обнаружили под завалами на четвертом этаже дома по ул. Соломии Крушельницкой 1/5 тело еще одного погибшего, предварительно - мужского пола», - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного человека.

Трагедия произошла в воскресенье, 21 июня. В киевской многоэтажке из-за взрыва газа были разрушены несколько этажей дома. Спасатели эвакуировали 23 человека, троих достали из-под завалов. Позже стало известно о трех погибших.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция рассматривает две версии взрыва - бытовой газ и взрывное устройство.