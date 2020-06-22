Жильцы сталинского дома на Комсомольском проспекте подали в суд на Фонд капремонта

Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев оказался в числе жильцов сталинского дома по Комсомольскому проспекту 1953 года постройки, который начал постепенно разрушаться из-за того, что в здании долгое время срывалось начало проведения работ по капитальному ремонту. Как рассказал Черданцев «Звезде», жители дома в связи с затянувшейся эпопеей со сменой подрядчиков и отсутствием бригад строителей подали в суд на Фонд капитального ремонта.

Черданцев пояснил, что дом, в котором он проживает с супругой Надеждой, в советское время считался одной из элитных построек в Москве. Он был сооружен в послевоенный период из хороших качественных материалов и облицован немецкой плиткой. Естественно, по прошествии времени из-за дождя и прочих воздействий фасад здания начал портиться и дому понадобился ремонт.

Однако тут у его жильцов и начались «приключения»: Фонд капитального ремонта нанял для проведения работ подрядчика, который по документам вообще-то является транспортной организацией с уставным капиталом в десять тысяч рублей. Ремонт его «специалисты» проводили, как рассказал комментатор, «кривыми руками непрофессионалов». Так что жильцы приняли решение от таких горе-мастеров избавиться. С тех пор новые подрядчики то появляются, то исчезают, а воз и ныне там - ремонта так никто и не проводил.

«Каждый новый руководитель говорит, что они ни при чем и никто ничего не знает, так как первоначальная организация исчезла и следов ее нигде нет. В итоге дом разрушается, деньги не выделяют, и получается замкнутый круг. Получилось так, что на днях от проливных дождей полностью разрушился водосток, и по стене дома начала течь вода. В результате произошло частичное обрушение кирпичей фасада. Упали они строго в то место, где находится вход в детский сад. К счастью, сейчас лето и детей там нет. Поэтому кирпичи приземлились просто на тротуар и припаркованные машины», - рассказал Георгий Черданцев.

Поняв, что других вариантов нет, жильцы дома, пояснил комментатор, собрали собственные денежные средства и решили подать в суд на Фонд капитального ремонта. По-другому ситуацию, видимо, уже не решить, поняли жители сталинки, так как их дом уже находится в таком состоянии, что представляет опасность не только для проживающих в нем людей, но и для тех, кто просто проходит мимо.