Террористы обстреляли населенные пункты в сирийском Идлибе

Запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат-ан-Нусра»* в очередной раз обстреляла ряд населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, зафиксирован один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос и один обстрел населенного пункта Дадих. Щербицкий также добавил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции боевиков зафиксировано не было.

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в Сирии в рамках реализации положений меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Щербицкий также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжают сопровождать гражданский автотранспорт на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамр. Всего с 25 мая было сопровождено 9 150 гражданских автотранспортных средств и 20 930 человек, проследовавших в обоих направлениях.

*«Джебхат-ан-Нусра» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.