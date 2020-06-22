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Террористы обстреляли населенные пункты в сирийском Идлибе

Лина Давыдова
22:43 22.06.2020
Зафиксирован один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос и один обстрел населенного пункта Дадих
Террористы обстреляли населенные пункты в сирийском Идлибе
© Фото: Минобороны России

Запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат-ан-Нусра»* в очередной раз обстреляла ряд населенных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике контр-адмирал Александр  Щербицкий.

По его словам, зафиксирован один обстрел населенного пункта Маарет-Мухос и один обстрел населенного пункта Дадих. Щербицкий также добавил, что за минувшие сутки обстрелов со стороны подконтрольных Турции боевиков зафиксировано не было.

Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование в Сирии в рамках реализации положений меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Щербицкий также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжают сопровождать гражданский автотранспорт на участке трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамр. Всего с 25 мая было сопровождено 9 150 гражданских автотранспортных средств и 20 930 человек, проследовавших в обоих направлениях.

*«Джебхат-ан-Нусра» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

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