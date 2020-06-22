До чего дошел прогресс: новый космический корабль РФ сможет приземляться на воду

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» сдержали слово и нашли способ спасения экипажа космонавтов нового создаваемого в РФ космического корабля «Орел» в случае аварии при приземлении на воду. Как отметил главный конструктор по разработке пилотируемого транспортного корабля нового поколения Игорь Хамиц, в случае форсмажорной ситуации «Орел» сможет беспроблемно приземлиться в океане, при этом экипаж сможет дождаться бригады спасателей в течение 48 часов.

«Возвращаемый аппарат имеет положительную плавучесть. В случае посадки на воду экипаж должен дождаться команду поиска и спасения, для чего средства связи и бортовой комплекс возвращаемого аппарата позволят обеспечить радиосвязь в течение 48 часов», - цитирует Хамица РИА Новости.

Однако пока остается непонятно, добавил конструктор, кто и каким образом будет в такой ситуации спасать космонавтов. Работы по созданию комплекса поиска и спасения космонавтов будут проводиться в рамках вышеупомянутого эскизного проекта и завершаться в 2021 году.

Трасса выведения на орбиту при пуске корабля «Орел» с космодрома Восточный простирается над Тихим океаном. В прошлом году в РКК «Энергия» заявили, что в случае аварии экипаж корабля «Орел» (прежнее название - «Федерация») в случае аварии при запуске с космодрома может быть потерян после приводнения в океане, так как Россия не располагает высокоскоростными спасательными судами в этом регионе.