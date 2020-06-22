Около пяти тонн дизтоплива разлилось при утечке на электростанции в Якутии

В Якутии в селе Аргахтах при повреждении 160-тонного резервуара на дизельной электростанции вытекло топливо объемом около пяти тонн. Оставшаяся в емкости жидкость была перемещена в целые емкости для обеспечения безопасного хранения.

Произошедший инцидент и развитие ситуации с попавшим на землю топливом были взяты на особый контроль Министерства энергетики России. Также последствиями утечки на территории Республики Саха будет заниматься правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения. По предварительной оценке в почве оказались примерно 3,5 кубометров дизельного топлива. Соответствующая информация была предоставлена Минэнерго РФ.

В настоящее время на месте происшествия производится организация работ по рекультивации почвы, в которой примут участие аварийные службы Якутска и будет использовано специализированное оборудование. Прибытие специалистов запланировано на восемь утра.

По имеющимся данным, авария не вызвала последствий, повлиявших на энергетическое снабжение населения.