В Подмосковье в силе остается масочный режим и запрет на массовые мероприятия

Жители Московской области обязаны продолжать соблюдать масочный режим в местах скопления людей и не проводить никаких массовых мероприятий. При этом остальные ограничения, введенные ранее в связи с эпидемией COVID-19, снимаются в регионе с 25 июня. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С 25 июня мы открываем всю торговлю, в частности, торговые центры, с 1 июля спортивные объекты, занятие спортом и с 15 июля летние лагеря», - заявил губернатор региона в интервью каналу «Россия 24».

По словам Воробьева, в Подмосковье наблюдается устойчивое снижение количества новых инфицированных коронавирусом и положительная динамика по выписке.