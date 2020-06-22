ФАС проводит проверку в связи с рекордным ростом цен на бензин на бирже

Глава Управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Армен Ханян подтвердил факт проверки рекордного спроса на нефтепродукты на ежедневных биржевых торгах.

Напомним, на прошлой неделе цена на бензин марки Аи-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) достигла 57,31 тысячи рублей за тонну, что является абсолютным историческим рекордом.

«Мы сейчас наблюдаем ажиотажный спрос, который привел к резкому увеличению цен на топливо на биржевых торгах. Но говорить о том, что это является какими-то кризисных проявлений, сейчас неправильно. Предложение на торгах сейчас не успевает за спросом - это естественный процесс в связи с выходом из самоизоляции. Нам необходимо пару недель понаблюдать за этим, чтобы принять правильные меры реагирования», - прокомментировал Армен Ханян.

Глава Управления ФАС пояснил, что их представители обратились к нефтяным компаниям с рекомендательным письмом, в котором им предлагается соблюдать регулярность и равномерность предложения моторного топлива на бирже. Во-вторых, рекомендовано направить экспортные потоки на внутренний рынок для того, чтобы обеспечить интересы внутреннего рынка и максимально сдерживать рост цен на бирже. Это позволит стабилизировать ситуацию на ближайшее время, что сейчас и происходит.

Ранее говорилось, что если ФАС все-таки выявит наличие сговора между нефтяными компаниями, то виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным и уголовным законодательством.